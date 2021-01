Nie żyje Alexi Laiho. Miał zaledwie 41 lat

Muzyk, kompozytor, gitarzysta, członek zespołu Children of Bodom, a po zakończeniu działalności zespołu Bodom After Midnight, Alexi Laiho zmarł w wieku 41 lat po "trwających długo problemach ze zdrowiem". Konkretnej przyczyny nie podano do publicznej wiadomości. Śmierć muzyka potwierdzili członkowie zespołu. Wypowiedziała się krótko także jego żona.