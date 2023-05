Nie żyje Andy Rourke. Legendarny rockman miał 59 lat

The Smiths jest uważany za jeden z najważniejszych brytyjskich zespołów rockowych lat 80. Istnieli od 1982 do 1987 r., nagrali cztery płyty z takimi przebojami jak "This Charming Man" czy "There Is a Light That Never Goes Out". Rourke był głównym basistą przez cały czas istnienia zespołu, choć w 1986 r. trzeba było go zastąpić, gdy miał poważne problemy z heroiną.