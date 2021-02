Nie żyje autor hitu "Midnight Train to Gerogia". Miał 77 lat

"Midnight Tran to Georgia" w wykonaniu Gladys Knight & the Pips w 1973 roku wywołał prawdziwą furorę w Stanach Zjednoczonych. Utwór, który zrzucił z pierwszego miejsca na Billboardzie "Angie" The Rolling Stones , otrzymał rok później statuetkę Grammy i do dziś pozostaje jednym z najbardziej znanych utworów tej grupy. Co ciekawe, Weatherly pierwotnie wymyślił inny tytuł – zamiast Georgii było Houston. Gdy poproszono go o zmianę tytułu, artysta nie miał z tym problemu.

Później wielu innych znanych artystów, jak chociażby Aretha Franklin, nagrało swoje własne przeróbki tej piosenki. Warto wspomnieć, że Weatherly był również autorem innych przebojów Gladys Knight – chociażby "Neither One of Us Wants to Be the First to Say Goodbye" oraz "You’re the Best Thing (That Ever Happened to Me)".