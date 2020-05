Nie żyje Brian Howe. Zmarł w drodze do szpitala

Brian Howe zmarł w wieku 66 lat. O śmierci muzyka poinformowali dziennikarze TMZ.com. Artysta odszedł w środę 6 maja, na Florydzie. Pojawiły się pierwsze szczegóły na temat tego, co się stało.

Howe, były wokalista Bad Company, zmarł w drodze do szpitala. Tak wynika z pierwszych informacji od osób z otoczenia piosenkarza. TMZ podaje, że doszło do zatrzymania akcji serca, gdy ratownicy wieźli go już na oddział. Howe już wcześniej miał problemy ze zdrowiem, szczególnie z sercem. W 2017 r. przeszedł zawał.