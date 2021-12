Nie żyje Carlos Marin z Il Divo. Gwiazdor miał 53 lata

Fani zasypali post grupy kondolencjami. "Mam złamane serce. Co za niewiarygodnie smutna wiadomość", "Tak mi przykro i ślę modlitwy do Carlosa, jego przyjaciół i rodziny oraz do wszystkich tych, którzy go kochali", "Głos wielkiego Carlosa Marína stał się znakiem rozpoznawczym grupy i ta straszna wiadomość łamie mi serce. Spoczywaj w pokoju" – czytamy.