Nie żyje Gangsta Boo. Raperka miała 43 lata

Równolegle z występami z Three 6 Magia Gangsta Boo zaczęła nagrywać solowe kawałki. Jej pierwszy album "Enquiring Mids" ukazał się w 1998 r. i zawierał megahit "Where Dem Dollas At!?". Drugi krążek, "Both Worlds ‘69", zadebiutował w 2001 r. i odniósł jeszcze większy sukces (29. miejsce na liście Billboard 200). Kilka miesięcy później Gangsta Boo rozstała się z Three 6 Mafia i swoją macierzystą wytwórnią po sporze dotyczącym pieniędzy i sposobu promowania solowej płyty.