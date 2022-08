Nie żyje Henryk "Svika" Pick. Napisał wiele hitów, które znamy z Eurowizji

Henryk Pick urodził się we Wrocławiu w 1949 roku. Gdy miał zaledwie 5 lat, jego rodzice podjęli decyzję o emigracji do Izraela. To właśnie tam kształcił się muzycznie i zaczął robić karierę jako Svika Pick. Największe triumfy święcił na tamtejszej scenie muzycznej w latach 70. Oprócz solowej twórczości, współpracował z wieloma produkcjami telewizyjnymi, do których pisał muzykę.