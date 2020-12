Nie żyje Jarosław Gasik. Muzyk i restaurator popełnił samobójstwo

Jarosław Gasik był cenionym we Wrześni restauratorem i muzykiem legendarnej formacji Milord, która zadebiutowała w Opolu jeszcze w czasach komuny. W ostatnich latach Gasik wraz z żoną zakupił zrujnowany pałac Mycielskich w parku Dzieci Wrzesińskich. Przedsiębiorca przywrócił budynkowi dawny blask. Miał wielkie plany. W zabytkowych wnętrzach chciał prowadzić hotel i restaurację, organizować duże przyjęcia okolicznościowe, bale i targi.

Lokalne media regularnie donosiły o postępach w pracach przy Pałacu na Opieszynie. Na początku roku fasada budynku była już gotowa, a ekipy remontowe starały się zdążyć przed wielkim otwarciem zaplanowanym na przełom marca i kwietnia. Przyszła pandemia. Ambitne plany państwa Gasików zderzyły się z nową rzeczywistością. W połowie wakacji udało się zainaugurować działalność samej restauracji. Jak donosi Radio Września, to tam doszło do tragedii. Jarosław Gasik targnął się na własne życie.

Zanim nastał wolny rynek, Gasik współtworzył zespół Milord. W roku 87. byli na szczycie list przebojów. Nie udało im się jednak wydać płyty. Zrobili to dopiero po reaktywacji zespołu w wolnej Polsce (po 22 latach). – To spełnienie naszych młodzieńczych marzeń, z tym że teraz mamy inne, lepsze podejście do wszystkiego – zapewnia wówczas Gasik.