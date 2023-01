Nie żyje Jeff Beck. Legenda miała 78 lat

O karierze Becka można byłoby pisać dość długo. Współpracował m.in. z Rodem Stewartem, Mickiem Jaggerem, Stevie Wonderem, Erikiem Claptonem czy ZZ Top. Gitarzysta zaczął karierę w latach 60. i z miejsca dorobił się opinii wybitnego muzyka. Co ciekawe, największe sukcesy odnosił w latach 70. Jego płyty "Blow by Blow" oraz "Wired" zdobyły status platynowej płyty w Stanach Zjednoczonych, co oznacza, że sprzedały się w milionie egzemplarzy każda. Jest to spora sztuka, gdy weźmiemy pod uwagę, że mowa tutaj o muzyce instrumentalnej.