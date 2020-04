Nie żyje Jimmy Webb. Miał 62 lata

Jimmy Webb uchodził za jednego z najbardziej uznanych stylistów i kreatorów mody w świecie rockandrollla. Był założycielem nowojorskiego butiku I Need More (nazwa była zainspirowana piosenką Iggy'ego Popa), w którym ubierały się największe gwiazdy rocka. Do jego klientów, a zarazem przyjaciół, zaliczali się m.in. Duff McKagan, Iggy Pop czy Henry Rollins.