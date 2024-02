Nie żyje Joanna Kossowska. Była partnerką Wojciecha Młynarskiego. Zmarła we śnie

"Joanna odeszła. Wczoraj o 4:20. Przefrunęła do nowego świata we śnie. O dniu i miejscu pogrzebu poinformuję was (na prośbę rodziny) później. Żegnaj Joasiu. Przytul się do Wojtka i bądźcie szczęśliwi. Już na zawsze" - czytamy na facebookowym profilu piosenkarki.