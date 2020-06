Nie żyje Joey Image, perkusista punkowej grupy Misfits

Joey Image, którego prawdziwe nazwisko to Joey Poole, urodził się w 1957 r. w New Jersey. Grał w zespole Misfits w latach 1978-1980. Nagrał z nim minialbumy "Horror Business" i "Beware" oraz singiel "Night of the Living Dead". Po odejściu z grupy grał między innymi z Human Buffet, Psycho Dasies czy Evil Doers.