Nie żyje Johnny Solinger. Miesiąc wcześniej ujawnił problemy ze zdrowiem

"Nie będę kłamał - jestem przerażony. Od kiedy on nie jest w stanie sam o sobie decydować, to ja podejmuję wszystkie decyzje za niego i modlę się, żeby były dobre. To potężna odpowiedzialność i nie mogę przestać myśleć o tym, przez co przechodzi jego organizm. To ja go w to pakuję, godząc się na te procedury, ale wiem, że on chce żyć i że pokłada ogromne nadzieje w teamie, który się nim zajmuje. Robią wszystko, co możliwe dla człowieka, by ratować jego życie" - pisał Lawrence.