Nie żyje Krzysztof Jaślar. Jego syn jest znanym muzykiem

Muzyk przyznał jednak kiedyś w rozmowie z Polskim Radiem, że to, że podzieli pasję ojca nie było wcale oczywiste. Niemniej to właśnie w otoczeniu kabaretowego towarzystwa dorastał, co miało duży wpływ na jego przyszłość. - Mówiłem do Zenona Laskowika i Zbigniewa Wodeckiego "wujku". Tata z nimi pracował, a ja jako dzieciak przychodziłem na realizacje telewizyjne, na próby, rozmawiałem z tymi ludźmi. Bardzo mnie bawiły te rzeczy, co więcej, potrafiłem z moim kolegą z podstawówki, Karolem, przez telefon stacjonarny opowiadać sobie wszystkie dialogi. Uważam, że miałem ogromne szczęście, mogąc te osoby spotkać - powiedział.