Nie żyje Luisa Mattioli, trzecia żona Rogera Moore'a

Luisa Mattioli stała się przyczyną rozpadu małżeństwa Rogera Moore'a i brytyjskiej wokalistki Dorothy Squires. W 1969 r., po 8-letniej walce o rozwód, Moore poślubił włoską aktorkę. Małżeństwo przetrwało 30 lat, a para doczekała się trójki dzieci. - Jest bardzo profesjonalnym aktorem. Wszyscy, wszyscy lubią go, bo on lubi wszystkich, To jest jego sekret. Dobre serce — mówiła Luisa w jednym z wywiadów.