Nie żyje Maciej "Miki" Mikołajczyk. Miał 53 lata

Punkowa kapela Cela nr 3 powstała w 1985 r. w Grudziądzu jako "Zanik pamięci". Jej członkowie inspirowali się Ramones, Sham 69 oraz Buzzcocks. W roku 1986 r. w pociągu, którym zespół wybierał się na koncert do pobliskiego Torunia, doszło do awantur, co zakończyło się pobytem muzyków w grudziądzkim areszcie. Po tym wydarzeniu grupa zmieniła nazwę na "Cela nr 3".