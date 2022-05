Nie żyje Maciej Wacław. Fani w żałobie

Zespół Schizma powstał w Bydgoszczy w 1990 r. Muzycy grają hardcore punka, występowali na licznych koncertach w Polsce i zagranicą. Maciej Wacław był związany z zespołem jako gitarzysta. Współtworzył również takie kapele jak Old Fashioned, In Spite Of, 666 Aniołów, The Cuffs, In Exit.