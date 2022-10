Nie żyje muzyk Dead Kennedys. D.H.Peligro zmarł w wyniku tragicznego wypadku

Peligro kojarzony jest, przede wszystkim, z Dead Kennedys, ale w 1988 r. zaliczył także krótki epizod w Red Hot Chilli Peppers. Kapela pozbyła się go po kilku miesiącach, kiedy uzależnienie od alkoholu i narkotyków muzyka stało się nie do zniesienia. Jak przyznał w swojej autobiografii "Dreadnaught: King of Afropunk", nigdy do końca nie pogodził się z tą decyzją, chociaż nie ukrywa, że w tamtym okresie rzadko kontaktował z rzeczywistością. Paradoksalnie moment, w którym został wyrzucony z RHCP okazał się przełomowy. Wreszcie zatrzął trzeźwieć i wyszedł na prostą.