Nie żyje Reed Mullin. Perkusista miał 53 lata

Zmarł Reed Mullin, perkusista amerykańskiej grupy Corrosion of Conformity. Zespół pożegnał kolegę w oficjalnym komunikacie.

Reed Mullin był współzałożycielem i członkiem Corrosion of Conformity. W zespole występował nieprzerwanie od 1982 do 2001 r. (odszedł z powodu kontuzji pleców). W międzyczasie kilka razy dochodziło do zmian w grupie. Mullin do zespołu wrócił w 2010 r.