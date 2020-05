Nie żyje Ryszard Adamus. O jego śmierci poinformował znany muzyk

"Dziś dotarła do mnie bardzo smutna informacja o śmierci Ryszarda Adamusa. Zmarł nagle wczoraj na swojej działce pod w wą. W połowie lat '90 tych Rysio był wydawcą moich płyt, Sax&Sex, Sax&Dance, Big Beat, oraz kilkunastu składanek. Długo by mówić o naszej współpracy, ale powiem tylko, że była to POSTAĆ! Człowiek wielkiego serca, który miał wiele talentów. Razem zarobiliśmy, bawiliśmy się itd. On jako jedyny ! w odróżnieniu od wszystkich majdżersów zauważył w moich demówkach z Niecierpliwymi, Budzikami, Prawie do nieba itd, drzemiący w nich potencjał i choć to może nie wypada, ale powiem, że dla sfinansowania Sax&Sex potrafił w tajemnicy przed wszystkimi zastawić swój dom w Aninie! Los potem mu i nam to sowicie wynagrodził, ale właśnie taki był to Człowiek. Żegnaj kochany Rysiu. Wybaczam Ci wszystko co było nie tak! Niech Dobry Bóg obdarzy Cię kiedyś Niebem i odpoczywaj w Pokoju. Do zobaczenia . R." - napisał na Facebooku muzyk.