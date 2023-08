Nie żyje Shelley Smith. "Życie jest takie krótkie"

W następnych latach Smith zagrała m.in. w serialu wojennym "For Love and Honor", w którym wystąpili także Keenen Ivory Wayans i Yaphet Kotto. W latach 80. aktorka zaczęła robić karierę w jeszcze inny sposób - regularnie pojawiała się w różnych teleturniejach. Mowa chociażby o "Super Password", "Body Language" czy "$10,000 Pyramid". Jej umiejętności pomogły uczestnikom wygrać tysiące dolarów. "Smith nie tylko posiadała niezwykle sprawny umysł do języka angielskiego, ale także zachowywała się z nadprzyrodzonym spokojem, co dobrze działało na uczestników" - napisał o niej serwis A.V. Club.