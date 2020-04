Nie żyje Shirley Douglas. Miała 86 lat

Aktor mierzący się z ogromną osobistą stratą zwrócił się także do fanów i wszystkich, których bliscy zmagają się z chorobą, szczególnie spowodowaną koronawirusem. "Do wszystkich rodzin, które nieoczekiwanie straciły ukochanych bliskich z powodu koronawirusa, moje złamane serce jest z wami. Proszę, dbajcie o siebie", dodał.

Shirley Doulgas, jak przypomina "Entertainment Weekly", była w latach 1966-1971 żoną Donalda Sutherlanda. To z tego związku przyszły na świat bliźnięta” Kiefer i Rachel. Jej kariera rozpoczęła się jeszcze w latach 50, a sławę przyniosły m.in. rola pani Starch w "Lolicie" (1962) Stanleya Kubricka czy po latach Laury w "Nierozłącznych" (1988) Davida Cronnenberga. Aktorka zagrała także ze swoim synem, w filmie Woman Wanted w 1999 r. Ostatni raz w filmie zagrała rok później, w The Law of Enclosures. Później, jeszcze do 2008 od czasu do czasu pojawiała się w produkcjach telewizyjnych.