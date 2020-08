Nie żyje Trini Lopez. Piosenkarz zmarł w wyniku powikłań COVID-19

O śmierci muzyka poinformowała amerykańska prasa, w tym "Hollywood Reporter" i "Variety". Trini Lopez był synem meksykańskich imigrantów. Jak przypomina "New York Times", jeszcze trzy lata temu podkreślał, że zawsze był dumny ze swojego pochodzenia.

Lopez śpiewał piosenki po angielsku i hiszpańsku. Do jego największych przebojów zalicza się "If I Had a Hammer" i "Lemon Tree", które stworzył w latach 60. Wielką popularność przyniosła mu jego wersja piosenki "La Bamba" (rozpropagowanej przez innego latynoskiego gwiazdora, Ritchiego Valensa).