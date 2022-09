Nie żyje Wiktor Zatwarski. Odszedł wykonawca hitu "Srebrne wesele"

"Wielokrotnie udowadniałeś, że można oszukać przeznaczenie. Nigdy nie znałam tak silnego człowieka. Do końca wierzyłeś, że jeszcze dużo przed tobą. Twoja wiara dawała ci siłę do walki z chorobami... Mam wrażenie, że pojechałeś na dłuższą trasę koncertową i za jakiś czas zapukasz do drzwi... Tak jak wyjeżdżałeś, jak byłam mała... Nie mówię żegnaj, mówię do zobaczenia.... Wierzę głęboko w to, że już tam w innym świecie zaśpiewałeś i opowiedziałeś parę swoich dowcipów" - możemy przeczytać we wpisie.