Niebezpieczna moda wśród celebrytów. Chwalą się leczeniem kaca za 850 zł

To nie jest nowe zjawisko. Światowe gwiazdy już od dawna przyjmują witaminowe preparaty antykacowe w formie kroplówek. Od jakiegoś czasu taka możliwość obecna jest także w Polsce. Ale do tej pory rzecz traktowana była raczej wstydliwie, mało kto chwalił się tym, że nadużył alkoholu do tego stopnia, że musi się ratować farmakologicznie. Ale ostatnio mocno się to zmieniło: influenserzy i influnenserki zaczynają to traktować jako element dobrej zabawy, przyznają się do tego bez żadnego wstydu, a wręcz zaczynają się tym publicznie chwalić.