Niekwestionowana gwiazda europejskiej muzyki, najpopularniejszy włoski artysta - Eros Ramazzotti, po czterech latach wraca do Polski z nowym repertuarem

Zarówno nowy album, jak i koncertowy show pełne są niespodzianek. Jednak podczas łódzkiego koncertu nie powinno zabraknąć najbardziej lubianych kompozycji z wcześniejszych albumów m.in.: "Dove c’è musica", "Tutte storie" czy "Eros". "Battito Infinito" wyróżnia się na ich tle jako swoisty manifest twórczy, w którym wszystko kręci się wokół miłości. Uczucia nie wydają się czymś nowym w dorobku artysty. Od zawsze inspiruje go miłość i muzyka, jednak, jak sam o sobie mówi, potrzebował czasu, by dojrzeć i zrozumieć pewne rzeczy. Swoim doświadczeniem dzieli się poprzez muzykę, ukazując bezwarunkowość, nieskończoność i różnorodność miłości. Dwanaście utworów na płycie łączy ten wspólny pierwiastek. Miks nowoczesnych dźwięków z retro, układa się w opowieść o przyjaźni, rodzicielstwie, życiu, o uwielbieniu natury i planety oraz o konieczności zadbania o nią, bo jak deklaruje piosenkarz: "to jedyny świat jaki mamy". Ten wątek pojawia się w pięknym utworze: "Figli della Terra". Promujący płytę singiel "Ama" chyba najlepiej oddaje stan ducha artysty, zachęcającego, do wyzbycia się gniewu i nienawiści, zastąpienia ich miłością bez ograniczeń, uprzedzeń i urazy.