"Niekwestionowana królowa". Uczestniczka "1 z 10" rozgromiła przeciwników

Nadawany od 1994 r. program "1 z 10" cały czas potrafi zaskoczyć. Przede wszystkim tym, że to już ostatni bastion najprawdziwszej wiedzy wśród telewizyjnych show. To ostatni program, w którym liczy się przede wszystkim to, co w głowie, a nie konta na Instagramie. Latem 2021 r. było blisko tego, by "1 z 10" przeszło do historii. Odpowiadające za produkcję studio Euromedia TV przyznało w rozmowie z Wirtualną Polską, że współpraca z TVP nie układa się najlepiej. Na szczęście kryzys został zażegnany. Powstała jesienna edycja, a teraz widzowie mogą oglądać już 129. sezon teleturnieju.