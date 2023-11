Niemal dziesięć lat temu wygrała Eurowizję. Jak dziś wygląda Conchita Wurst?

Swoją popularność zawdzięcza przede wszystkim telewizji i występom w programach typu talent-show. Pierwszy raz pojawiła się na ekranach w 2006 roku, kiedy to wzięła udział w show "Starmania", gdzie dotarła aż do finału. Jej aktywność artystyczna i rosnąca popularność otworzyły jej drogę do konkursu Eurowizji, gdzie jej utwór "Rise Like a Phoenix" zapewnił Austrii zwycięstwo w konkursie.