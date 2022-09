Niepokojące doniesienia o królowej Elżbiecie

"Daily Mail" podaje, że do pałacu niezwłocznie udali się książę Karol, książę William i księżna Camilla. Dwóch spadkobierców tronu miało porzucić swoje obowiązki, by jak najszybciej znaleźć się u boku królowej. Z relacji brytyjskich dziennikarzy wynika, że królowa Elżbieta potrzebowała spotkania z lekarzami po tym, jak dzień wcześniej przeżyła intensywny dzień pełen spotkań z politykami rządu. Rzecznik Pałacu przekazał "Daily Mail": "Po dniu pełnym obowiązków, Jej Wysokość przyjęła rady lekarzy, by odpocząć. To oznacza, że prywatna rada królowej, która miała zebrać się w pałacu tego wieczora, zostanie zmodyfikowana".