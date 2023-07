Niepowtarzalne show tancerzy Agustina Egurroli na Ceremonii Zamknięcia Igrzysk Europejskich Kraków-Małopolska 2023

Ceremonię Zamknięcia Igrzysk Europejskich Kraków-Małopolska 2023 rozpoczęli tancerze Egurrola Dance Studio, którzy w towarzystwie dźwięków wybijanych na 1,5-tonowym bębnie zaprezentowali motto wydarzenia – WE ARE UNITY. Taneczny spektakl nawiązywał do wartości bliskich sportowcom – gry fair play, wolności, równości, tolerancji i szacunku. Podniosła prezentacja przywoływała ducha sportowej rywalizacji i jedności.