"Nieślubne dziecko" Daft Punk i TheWeeknd. Posłuchajcie nowego singla S+C+A+R+R

O projekcie skrywającym się pod nazwą S+C+A+R+R jak na razie wiadomo niewiele. Poza tym, że jego inicjatorem jest Dan Levy z nieistniejącego już duetu The Dø. Teraz zachęca do bliższego poznania tanecznym singlem i intrygującym klipem.

Wszystko zaczęło się od ścieżki dźwiękowej do wyróżnionego w Cannes i nominowanego do Oscara filmu animowanego "Zgubiłam swoje ciało". Dan Levy zaprosił do współpracy S+C+A+R+R i wspólnie stworzyli nagrodzona statuetką Cezara ścieżkę dźwiękową.

Na tym się nie skończyło. Ba, należałoby powiedzieć, że sukces stał się siłą napędową do dalszej pracy. Jej efektem jest utwór "The RestOf My Days", czyli pierwszy oficjalny singiel S+C+A+R+R.

Co ciekawe, w procesie tworzenia singla zadziałały połączone siły odpowiedzialne za nagradzaną produkcję. Porywający do tańca utwór wyprodukował Dan Levy, a teledysk zrealizował twórca wspomnianego "Zgubiłam swoje ciało" -Jérémy Clapin. Dziennikarze zdążyli już okrzyknąć piosenkę "nieślubnym dzieckiem Daft Punk i The Weeknd".