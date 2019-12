Niespokojny czas u królowej. Książę Filip w szpitalu

Choć w Święta i na brytyjskim dworze powinno być spokojniej, tak jednak nie jest. Media na Wyspach donoszą, że książę Filip jest już 4 dzień w szpitalu. Co z jego zdrowiem?

Książę Filip w ostatnim czasie usunął się z życia publicznego. Przebywa w posiadłości Sandringham w Norfolk, gdzie może spokojnie cieszyć się zasłużoną emeryturą. Jednak książę miał w ostatnim czasie problemy ze zdrowiem. Konieczne było przetransportowanie go do szpitala w Londynie.

98-letni książę Filip trafił do szpitala w piątek, 20 grudnia. Oficjalnie Pałac Buckingham podaje tylko, że doktor zalecił Filipowi wizytę w szpitalu, by dmuchać na zimne.

BBC relacjonując stan Filipa jest bardzo zachowawcza. Piszą, że sytuacja jest opanowana, czego dowodem jest to, że królowa nie zmieniła swoich planów. Bez męża udała się do Sandringham, gdzie spędzi świąteczne dni z pozostałymi członkami dworu. Mówi się, że Filip ma do nich dołączyć w sam raz na Święta.

Co więcej, tabloid podaje, że książę został przetransportowany samolotem do Londynu, a dopiero w mieście przewieziono go autem do szpitala. Dlaczego taki szczegół miałby duże znaczenie dla brytyjskich internautów (pałac nie potwierdza wersji z samolotem)? To wzbudziłoby jeszcze większy niepokój i wskazało, że sytuacja była na tyle poważna, że liczył się czas.