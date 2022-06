Niewiarygodne, ale dzieje się. Górniak kłóci się z księdzem o kwestię duszy

"Skąd wzięło się określenie uznane przez Kościół i używane w kazaniach jako pouczenie i przestroga: 'Zaprzedałeś Duszę diabłu'? Czy posługa księży egzorcystów nie służy odzyskiwaniu straconej duszy w człowieku, kiedy ma on tzw. podpięcia demoniczne i kiedy zniewolony człowiek kierowany jest do czynów haniebnych, nie godnych człowieka, bo nie kieruje nim świadomość pierwotna, czyli połączenie ze Świętym Źródłem - Bogiem, które to połączenie dostępne jest wyłącznie dla duszy? Czy to nie dusza od wieków stanowi najwyższą walutę, o którą toczą się handle we wszystkich zakamarkach Naszej Ziemi? Wiele razy stawiałam pytanie: Co to jest ta dusza, że walczy o nią i Bóg i diabeł? Antychryst nie walczyłby o nią, gdyby ją miał. To zaledwie jeden z wątków, który poruszyłam podczas Harmonii Kosmosu" - napisała.