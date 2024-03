Niewiarygodne, jak "australijska Barbie" wyglądała przed operacjami plastycznymi. Wydała na nie fortunę

Tara Jayne na co dzień aktywnie działa na Instagramie, a jej profil śledzi prawie 200 tysięcy użytkowników. Celebrytka ochoczo chwali się odmienionym wyglądem w sieci, dumnie eksponując dekolt czy dorodne usta. Tara nie ukrywa, że wyjątkowo podoba jej się to, jak obecnie wygląda. W 2023 roku celebrytka za pośrednictwem Instagrama zdradziła jednak, że zdecydowała się rozpuścić większość wszczepionych wypełniaczy i była to "jedna z najlepszych decyzji, jakie podjęła".