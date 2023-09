"Niezwłocznie zawiadomić prokuraturę". Królikowski może mieć poważne kłopoty

- Komornik sądowy niezależnie od tego, kto jest dłużnikiem, zawsze postępuje tak samo, mając na uwadze, że najważniejsze jest dobro dziecka. Komornik może zająć tylko to, co formalnie stanowi własność dłużnika, czyli należące do niego ruchomości (np. samochód) czy przysługujące mu wynagrodzenie. Rachunki prowadzone w zagranicznych bankach są, niestety, poza zasięgiem komornika, co negatywnie wpływa na sytuację dziecka czekającego na alimenty - potwierdził Małecki.