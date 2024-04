Niezwykła drużyna koszykówki odwiedzi Polskę. Sportowy spektakl dla całej rodziny

Z prowincji w świat

Jedną z najważniejszych osób w historii zespołu był Abe Saperstein, który ma na swoim koncie wprowadzenie linii rzutów za 3 punkty i doprowadzenie Golden State Warriors do mistrzostwa. Saperstein urodził się i wychował w Londynie, ale jego rodzina pochodziła z Łomży. To on przeprowadził zespół z Chicago do Nowego Jorku, choć pierwszy mecz w tym mieście rozegrano dopiero w 1968 r. Oprócz show koszykarze grali też w różnych turniejach, w tym w organizowanym przez Chicago Herald American turnieju mającym wyłonić najlepszą drużynę świata. W 1940 r. zwycięzcą został właśnie zespół Harlem Globetrotters. Pomimo tego wszystkiego Harlem Globetrotters nigdy nie weszli do NBA.