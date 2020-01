Niezwykła modelka skąpana w słońcu. Winnie Harlow prezentuje się obłędnie

Winnie Harlow z "mankamentów" swojej urody uczyniła atuty. Mimo bielactwa na stałe zapisała się już na kartach historii modelingu. Ta niezwykła kobieta z dnia na dzień wydaje się być coraz piękniejsza.

Winnie Harlow nie jest typową pięknością, a mimo to podbija świat modelingu i jest jedną z najbardziej rozpoznawalnych w nim osób. Z "mankamentów" swojej urody uczyniła atuty. Wydawać by się mogło, że tak widoczne bielactwo utrudni jej życie, jednak Winnie jest świetnym przykładem na to, że wszystko można przekuć w pozytyw. Jej "wada" sprawiła, że Harlow jest obecnie rozchwytywana w swojej branży, a jej poczynania prywatne i zawodowe śledzą miliony ludzi.