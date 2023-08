Niezwykły gest gwiazdy po śmierci ukochanego. Odzew przeszedł najśmielsze oczekiwana

Stwardnienie zanikowe boczne (ALS) to rzadko występująca, postępująca choroba neurodegeneracyjna, która atakuje komórki nerwowe w mózgu i rdzeniu kręgowym. Osoby z ALS tracą zdolność inicjowania i kontrolowania ruchu mięśni, co często prowadzi do całkowitego paraliżu, a w konsekwencji do śmierci. Średnia długość życia po postawieniu diagnozy wynosi od dwóch do pięciu lat.