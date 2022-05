Nigdy o tym nie mówili. Paparazzi zrujnował ślub Dowbora i Koroniewskiej

- Te zdjęcia się nie ukazały, mimo że czekaliśmy jak na wyrok tydzień, dwa, w końcu zapomnieliśmy o sprawie. I po paru latach spotykam paparazziego, który zawsze się przy nas kręcił i był dość miły, i w końcu mi powiedział, że za tą akcją w kościele stał on czy ktoś z jego ludzi. No więc właśnie, powiedz mi dlaczego te zdjęcia się nie ukazały? A on mówi: popełniłem błąd, zapomniałem na noc wyciągnąć obiektywy z samochodu i jak z zimnego samochodu wszedłem do rozgrzanego kościoła, to mi zaparowały szkła - wyjawił zadowolony Maciej Dowbor.