Nigdy wcześniej nie mówił o porwaniu. "Nie wiedzieli, że jestem znany"

Ramirez pochodzi z Caracas w Wenezueli, ale jako dziecko przeprowadził się z rodziną do stolicy Kolumbii, gdzie jego ojciec pracował w placówce dyplomatycznej. – Pablo Escobar zabił najlepszego przyjaciela mojego ojca – mówił aktor dwukrotnie nominowany do Złotego Globu.

- Zostałem porwany jak w filmie. Porywacze mieli karabiny maszynowe. Trzymali mnie przez jakieś trzy godziny, po czym wypuścili. Zorientowali się, że jestem aktorem i wtedy to był dosłownie rzut monetą – mówił o swoich szansach na przeżycie Ramirez. Porywacze mogli przecież żądać wysokiego okupu za znanego aktora, ale na szczęście dla niego uznali, że mogą być przez to same problemy.