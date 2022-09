Nikt nie ma wątpliwości. Księżna Kate to idealna żona przyszłego króla Williama

Jak piszą brytyjskie media, księżna Walii podczas uroczystego obiadu "symbolizowała smutek, współczucie oraz troskę rodziny królewskiej o swoich poddanych po śmierci królowej Elżbiety II". Kate ubrana była w czarną suknię do kostek, założyła czarne buty na wysokim obcasie i miała rozpuszczone włosy. Do stroju dodała długi naszyjnik z trzech nici z pereł, kolczyki oraz dopasowaną do nich bransoletkę. Wyglądała skromnie i dostojnie, ale miało też "bić od niej ciepło".