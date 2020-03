Nina Terentiew żegna Pawła Królikowskiego

"Ilekroć się widywaliśmy, zawsze te spotkania były przepełnione serdecznością, ciepłem i uśmiechem, za które cenili go wszyscy, którzy z nim pracowali" - pisze dyrektor programowa Polsatu o zmarłym Pawle Królikowskim.

Znany był szerokiej publiczności dzięki roli kusego w serialu "Ranczo" oraz jurorowaniu w polsatowskim show "Twoja twarz brzmi znajomo". W najnowszej edycji, która ruszy już niebawem, zastąpił go Adam Stycharczyk. Miała to był sytuacja tymczasowa... Niestety, Królikowski nigdy nie wróci już do widzów.