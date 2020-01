Nirvana powróciła na scenę! Wystąpiła z nimi córka jednego z członków zespołu

Członkowie kultowej Nirvany, Krist Novoselic i Dave Grohl, wystąpili podczas gali charytatywnej. Zespół miał w zanadrzu też kilka niespodzianek.



Żyjący członkowie Nirvany oraz Pat Smear spotkali sięspotkali się podczas charytatywnej gali Heaven is Rock and Roll w hollywoodzkim Palladium. Muzycy wykonali takie utwory jak "Lithium", "In Bloom", "Been a Son", "Heart-Shaped Box", a także cover "The Man Who Sold the World" Davida Bowiego. Artyści zaprosili na scenę takie gwiazdy jak St. Vincent oraz Beck. Największą sensacją okazała się 13-letnia Violet Grohl, córka Dave’a Grohla.