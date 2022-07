Noel Gallagher drwił z niepełnosprawnych na koncercie. Rodzony brat go zmiażdżył

Noel Gallagher z nieistniejącej już grupy Oasis występował niedawno na jednym z największych festiwali muzycznych na świecie. Po swoim koncercie został, by posłuchać innych artystów, ale zamiast do sektora dla VIP-ów dostał się na platformę dla ludzi na wózkach inwalidzkich. Swoim "wyczynem" pochwalił się w audycji, co wywołało powszechne oburzenie.