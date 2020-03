Norbi chce iść do sądu. Chodzi o karierę jego żony

13 marca Norbi i Marzena Chełmińska będą obchodzić trzecią rocznicę ślubu. Wcześniej dwukrotnie stawał na ślubnym kobiercu, z pierwszą żoną ma już dorosłą córkę, ale dopiero u boku Marty znalazł to, czego szukał latami. - Ja dopiero w wieku 43 lat poznałem kobietę swego życia. Wcześniej miałem dwie żony. Mam do nich wiele szacunku, rozstaliśmy się w zgodzie, bez ekscesów. Jednak dopiero przy Marzenie dowiedziałem się, o co chodzi w małżeństwie – mówił w wywiadzie.