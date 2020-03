Norbi nie boi się koronawirusa. "Nie dajmy się zwariować"

Gdy wszyscy panikują przed koronawirusem, Norbi jest spokojny. Nadal podróżuje i uważa, że ludzie przesadzają.

Epidemia koronawirusa rozprzestrzenia się coraz szybciej. Z Azji wirus przedostał się do Europy. Zakaziło się nim już ponad 89 tys. osób, a zmarło ponad 3 tys. W niektórych miastach wprowadzono kwarantannę domową. Ludzie odkładają podróże, by uniknąć zakażenia, a ze sklepowych półek w ekspresowym tempie znikają środki antybakteryjne.

Tymczasem Norbi nie zrezygnował ze swoich planów urlopowych. W rozmowie z "Super Expressem" powiedział: - Byliśmy w Tajlandii w styczniu, byliśmy we Włoszech i to w Lombardii: Mediolan, Florencja, Bolonia. Za chwilę lecimy do Portugalii… Po prostu nie dajmy się zwariować. Wiadomo, że tam, gdzie są skupiska ludzkie, trzeba się troszeczkę ograniczyć i po prostu tam nie łazić, ale nie przesadzajmy.