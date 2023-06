Nosowska, Mrozu, Sokół feat. Pono, Tymek oraz Women’s Voices Kolektyw zagrają na Co Jest Grane Festival w Warszawie. Przedstawiamy line-up

Margaret to artystka, która w pełni zasługuje na miano gwizdy polskiej estrady. Jej słynne utwory "Cool me down" czy "Thank you very much" przez długi czas nie schodziły z czołówek list przebojów i choć od momentu, gdy powstały, minęło wiele lat, to wciąż chętnie nucimy ich słowa. Przez 10 lat działalności scenicznej Margaret stała się dojrzałą artystką, która nie boi się sięgać po różnorodne gatunki i z sukcesem realizuje nowe muzyczne eksperymenty. Zaczynała jako autorka popowych piosenek, charakteryzujących się chwytliwą, taneczną nutą. Podczas tegorocznej edycji Festiwalu Co Jest Grane zobaczymy Margaret rapującą o kobiecej sile, depresji i trudnych momentach w życiu.