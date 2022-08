Nosowska skomplementowała Dodę. Piosenkarka odpowiedziała

Teraz w nowym wywiadzie Doda postanowiła skomentować słowa wokalistki zespołu Hey. - Jestem z tego bardzo dumna, bardzo zadowolona. Znam Kasię prywatnie. Zawsze takie ciepłe słowa od każdej artystki, nie tylko z tak wielkim stażem i tak cenionej jak ona, są dla mnie ważne, bo pokazują, że idziemy w dobrym kierunku, wspierania siebie nawzajem. To nie jest zbyt popularne i oczywiste, że artystki promują nawzajem swoją twórczość. W Polsce jest to bardzo rzadkie zjawisko, więc to było bardzo miłe - powiedziała agencji Newseria Doda.