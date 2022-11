Nowa funkcja TIDAL. Streaming muzyki wkracza w społeczny i wspólnotowy wymiar

Streaming muzyki, bez którego większość z nas nie wyobraża sobie dzisiaj codzienności, bardzo ułatwił nam życie. Kasety wydają się w porównaniu z nim reliktem przeszłości, o którym powinniśmy zapomnieć. Dzięki serwisom, jak TIDAL mamy dostęp do nowości w czasie rzeczywistym, teraz i już, w momencie wydania płyty przez twórcę z drugiego krańca świata. Kilkoma kliknięciami w urządzenie, które mamy niemal 24/7 pod ręką, możemy odkrywać gatunki i twórców, o których w życiu nie słyszeliśmy. Wymieniać tak można bez końca. Jest jednak jeden minus – streaming stał się rozrywką indywidualną. Tworzymy swoje playlisty na własnych profilach, zakładamy słuchawki i zatapiamy się w swoim muzycznym świecie. Rozmył się gdzieś wymiar społeczny, tak wyraźnie widoczny przy chwaleniu się swoimi zdobyczami, wymienianiu, obdarowywaniu bliskich wspomnianymi kasetami ze składankami. TIDAL najwyraźniej to dostrzegł i postanowił to zmienić.