Nowa wersja kultowej Cegły grupy Dżem wybrzmi na żywo na 7000 gitar!

To już 1 maja! Przebój grupy Dżem Czerwony jak cegła w nowej aranżacji Leszka Cichońskiego i José Torresa, z gościnnym udziałem Sebastiana Riedla, zostanie wykonany na żywo, na ponad 7000 gitar, podczas bicia Gitarowego Rekordu Świata we Wrocławiu. To będzie wydarzenie!